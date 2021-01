Lombardia e Lazio tornano in zona gialla. Sicilia e Bolzano restano arancioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ISS comunica che Lombardia e Lazio passano in zona gialla, mentre Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono in zona arancio. A breve l’ordinanza di Speranza. La consueta conferenza stampa del Cts, Ministero della Salute e dell’ISS porta buone novità: anche Lazio e Lombardia passano in zona gialla. A motivare questa decisione c’è una generale regressione dell’indice dei contagi Rt, che scende da 0.97 a 0.84. restano in zona arancio la Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano, nonostante le loro speranze di passare in gialla. Finisce così, almeno per il momeno, il duro braccio di ferro che ha visto contrapposta ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ISS comunica chepassano in, mentree Provincia dirimangono inarancio. A breve l’ordinanza di Speranza. La consueta conferenza stampa del Cts, Ministero della Salute e dell’ISS porta buone novità: anchepassano in. A motivare questa decisione c’è una generale regressione dell’indice dei contagi Rt, che scende da 0.97 a 0.84.inarancio lae la Provincia Autonoma di, nonostante le loro speranze di passare in. Finisce così, almeno per il momeno, il duro braccio di ferro che ha visto contrapposta ...

