Il department store del futuro è nato a Berlino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un department store è, banalmente, un grande magazzino. Ma quello nato da poco a Berlino, all’ultimo piano di un negozio storico, non assomiglia a nessun altro. A Berlino un department store sostenibile Negli ultimi tempi ha ripreso piede l’usato, gli acquisti di seconda mano. A dirlo sono dati concreti, in questo caso di Wall Street. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unè, banalmente, un grande magazzino. Ma quelloda poco a, all’ultimo piano di un negozio storico, non assomiglia a nessun altro. Aunsostenibile Negli ultimi tempi ha ripreso piede l’usato, gli acquisti di seconda mano. A dirlo sono dati concreti, in questo caso di Wall Street.

FURIOUSLATINAit : @PancakeItaliano @trasposta che poi la crema costa 1000 euri e passa. Hanno anche una crema col caviale che costa q… - Cru_Rz : #RifiutiZeroUmbria A Berlino si sperimenta il department store del futuro: è dedicato tutto all’usato… - Gdoweek : Karstadt di Berlino: il department store dedicato al second hand - Sara_Dorato : A Berlino si sperimenta il #departmentstore del #futuro: è dedicato tutto all’#usato - Il Sole 24 ORE - chelsyhatesyou : 'But heon's like a department store to me' Hahahhahahahhahahhahahahhahahahhahahahhahahahhahahhahahhahahahahhahahah… -

Ultime Notizie dalla rete : department store Karstadt di Berlino: il department store dedicato al second hand Gdoweek Il department store del futuro è nato a Berlino

Un nuovo department store è nato a Berlino. Si tratta di una nuova concezione della rivendita di usato, al centro della città.

La manager che guida la rivoluzione digital di Coin

Il potere dell’on line in tempi di Covid è la sua sfida. Dal settembre 2020 Monica Gagliardi è al timone del marketing e della digital transformation di Coin spa, il gruppo veneto che controlla la più ...

Un nuovo department store è nato a Berlino. Si tratta di una nuova concezione della rivendita di usato, al centro della città.Il potere dell’on line in tempi di Covid è la sua sfida. Dal settembre 2020 Monica Gagliardi è al timone del marketing e della digital transformation di Coin spa, il gruppo veneto che controlla la più ...