GF Vip | Tommaso Zorzi al timone di X Factor dopo Cattelan | la proposta

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ultimo sipario dinella Casa del Grande Fratello Vip, in veste di conduttore del “GF Late Show” andato in scena nel reality, ha incassato ampi consensi al punto che la richiesta di vederlo aldi X, al posto di Alessandro, si fa sempre più insistente.presenta il “GF Late Show” Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip,sembra aver conquistato un importante consenso nonostante le varie “montagne russe” attraversate in questi mesi di clausura tra le mura di Cinecittà. Non sono mancati lacrime e litigi, come per tutti i concorrenti del programma, ma l’ultima trovata dell’influencer ora stuzzica il pubblico su quello che potrebbe essere il suo futuro ...