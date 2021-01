Calciomercato Juventus, altro colpo per l’Under 23 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo Aké la Juventus mette a segno un altro colpo in attacco, è ufficiale l’arrivo di Emanuele Pecorino, proveniente dal Catania, che si aggregherà all’Under 23 come già successo per il giovane francese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si apre uno spiraglio per il talento francese Pecorino dovrebbe arrivare nelle prossime 48 e sostenere le visite mediche prima di aggregarsi alla squadra di mister Zauli. Il giovane attaccante siciliano è un prodotto del vivaio della società etnea, ha debuttato a soli 17 in serie C e in questa stagione ha già messo a segno 5 gol. Juventus, l’Under 23 serbatoio della prima squadra “Le squadre B sono una grande opportunità” come ha detto Pirlo ieri ribadendo un concetto tanto caro al presidente Andrea Agnelli che ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo Aké lamette a segno unin attacco, è ufficiale l’arrivo di Emanuele Pecorino, proveniente dal Catania, che si aggregherà al23 come già successo per il giovane francese. LEGGI ANCHE:, si apre uno spiraglio per il talento francese Pecorino dovrebbe arrivare nelle prossime 48 e sostenere le visite mediche prima di aggregarsi alla squadra di mister Zauli. Il giovane attaccante siciliano è un prodotto del vivaio della società etnea, ha debuttato a soli 17 in serie C e in questa stagione ha già messo a segno 5 gol.23 serbatoio della prima squadra “Le squadre B sono una grande opportunità” come ha detto Pirlo ieri ribadendo un concetto tanto caro al presidente Andrea Agnelli che ...

