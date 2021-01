Ritardo vaccini, Tedeschini: attivare class action per concorrenza sleale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Quello che è accaduto ci deve far ripensare l’uso del potere pubblico nei confronti delle Big Pharma. In questo momento, stiamo toccando con mano i limiti del potere pubblico di fronte alla forza del potere privato”. Così Federico Tedeschini – docente, Avvocato cassazionista esperto di problemi di diritto amministrativo, di contratti pubblici e di diritto della concorrenza – in una lunga e interessante videointervista rilasciata a Eurispes a cura di Emilio Albertario. Al centro, la “vexata quaestio” che ruota attorno al preoccupante Ritardo nella consegna dei vaccini che sta creando non pochi problemi al nostro Paese, costringendolo a rimettere mano al Piano vaccinale, a pochi giorni dall’avvio. “Pfizer, ma poi anche AstraZeneca – rileva Tedeschini ricostruendo la vicenda – hanno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Quello che è accaduto ci deve far ripensare l’uso del potere pubblico nei confronti delle Big Pharma. In questo momento, stiamo toccando con mano i limiti del potere pubblico di fronte alla forza del potere privato”. Così Federico– docente, Avvocato cassazionista esperto di problemi di diritto amministrativo, di contratti pubblici e di diritto della– in una lunga e interessante videointervista rilasciata a Eurispes a cura di Emilio Albertario. Al centro, la “vexata quaestio” che ruota attorno al preoccupantenella consegna deiche sta creando non pochi problemi al nostro Paese, costringendolo a rimettere mano al Piano vaccinale, a pochi giorni dall’avvio. “Pfizer, ma poi anche AstraZeneca – rilevaricostruendo la vicenda – hanno ...

