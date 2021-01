Ad ' Amici' Aka7even geloso di Alessandro | ' Ci stai provando con Martina?'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella scuola di'' l'ingresso diha creato qualche difficoltà ad. Il cantante è molto legato ae le ha detto esplicitamente che non gradisce l'eccessiva confidenza con ...

Nadiii120804 : RT @caeruleusfreya: Luca una delle persone più vere là dentro, scusate. #aka7even #AMICI20 #Amici2020 #amici - Nadiii120804 : RT @n0rahh1: Voglio un aka7even nella mia vita ??????? #Amici20 #amici #aka7even - jemenfous_s : Sto ascoltando questo ragazzo aka7even perché cazzo non canta invece di rappare con questo nome discutibile? #amici #AMICI20 - tomm_eli : Correte ad ascoltare Yellow, Aka merita di continuare il suo percorso ad Amici ?? #aka7even #yellow #Amici20 - ncmichi : comunque la storia di giulia è quello che Aka7even ha cercato di fare a Evandro dimostrano quanto stronze e tossich… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Aka7even

TGCOM

Nella scuola di"Amici" l’ingresso di Alessandro ha creato qualche difficoltà ad Aka7even. Il cantante è molto legato a Martina e le ha detto esplicitamente che non gradisce l'eccessiva confidenza con ...Amici 20 Arianna, lo sfogo contro Rudy Zerbi: “Mi vuole massacrare”. Quello che Arianna rimprovera in particolare a Rudy Zerbi è il fatto che non le stia facendo godere il tempo nella scuola. Da quel ...