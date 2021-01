Latina | arrestato padre violento | picchiava e maltrattava la moglie e i due figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Grazie a una segnalazione il personale della Polizia di Stato del commissariato di Fondi è potuto intervenire nella tarda serata di ieri per placare una violenta lite in famiglia, traendo in arresto M. A. di 51 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza di minori. L’aggressione L’uomo, sotto l’effetto di alcool, aveva infatti aggredito ladi 42 anni e i dueminori della coppia, rispettivamente di 17 e 14 anni, allontanandosi poi dall’abitazione solo quando uno deiera riuscito a chiamare il 113. Il personale operante ha rintracciato M.A. nelle immediate vicinanze della casa coniugale e lo ha portato per accertamenti presso gli Uffici del Commissariato, mentre lae dueminorenni si sono recati presso il locale ...