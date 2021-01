Bando ristori per bar e ristoranti, l'assessore Corsini: "I soldi ci sono e arriveranno nei conti correnti dei gestori di bar e ristoranti. ... (Di martedì 26 gennaio 2021) "Leggo poi dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra, ovviamente critiche. Capisco che quando si dice 'basta burocrazia' si prendono applausi, ma attenzione a non confondere la legalità con ... Leggi su reggio2000 (Di martedì 26 gennaio 2021) "Leggo poi dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra, ovviamente critiche. Capisco che quando si dice 'basta burocrazia' si prendono applausi, ma attenzione a non confondere la legalità con ...

zazoomblog : Bando ristori per bar e ristoranti lassessore Corsini: I soldi ci sono e arriveranno nei conti correnti dei gestori… - Sestopoterecom : Bando ristori per bar e ristoranti, assessore Corsini: ” I soldi arriveranno nei conti correnti e a breve 4 mln per… - forli24ore : Bando ristori per bar e ristoranti, l’assessore regionale Corsini: “I soldi ci sono e arriveranno” - 79_Alessio : RT @romatoday: Regione Lazio: 2milioni di euro per radio, tv, testate on line e cartacee - MMedifocus : RT @romatoday: Regione Lazio: 2milioni di euro per radio, tv, testate on line e cartacee -