F1, Fernando Alonso: “Mi sento bene e forte. Ho pensato che fosse il momento giusto per tornare” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo spagnolo Fernando Alonso ha deciso, dunque, di riprendere un capitolo interrotto della sua carriera, ovvero quello della F1. Dopo aver salutato tutti nel 2018, l’iberico all’età di 39 anni sarà il secondo pilota più anziano in griglia di partenza nel 2021, dopo il finlandese dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen. Nando si sente in grado di competere, visto che non ha mai smesso di correre, cimentandosi in altre categorie e ottenendo grandi risultati nelle serie “endurance”: le due vittorie nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota e il successo nella 24 Ore di Daytona vanno a impreziosire il proprio palmares, tenendo conto anche delle sue partecipazioni alla Dakar e alla 500 Miglia di Indianapolis. Nel podcast WTF1, Alonso ha parlato del suo addio al Circus, spiegando che le sue motivazioni lo portavano altrove: “Avevo troppe cose nella mia ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo spagnoloha deciso, dunque, di riprendere un capitolo interrotto della sua carriera, ovvero quello della F1. Dopo aver salutato tutti nel 2018, l’iberico all’età di 39 anni sarà il secondo pilota più anziano in griglia di partenza nel 2021, dopo il finlandese dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen. Nando si sente in grado di competere, visto che non ha mai smesso di correre, cimentandosi in altre categorie e ottenendo grandi risultati nelle serie “endurance”: le due vittorie nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota e il successo nella 24 Ore di Daytona vanno a impreziosire il proprio palmares, tenendo conto anche delle sue partecipazioni alla Dakar e alla 500 Miglia di Indianapolis. Nel podcast WTF1,ha parlato del suo addio al Circus, spiegando che le sue motivazioni lo portavano altrove: “Avevo troppe cose nella mia ...

pins_a_roulette : @megalomaxi92 Ma grazie! Multiformula è il mio più grande orgoglio ?? Vedere una gara dal vivo è magico e spesso è u… - CircusFuno : F1, Fernando Alonso: Quando vedi una Formula 1 per la prima volta in pista, quel giorno lo ricordi per sempre!… - ShadowColWis : seb vettel: silverstone 2018, singapore 2019, turkey 2020 lance stroll: baku 2017, turkey 2020 fernando alonso: aus… - ciccionocera00 : RT @F1RaiContext: In TG2 Motori, durante l'intervista a Fernando Alonso, di sottofondo c'era la sigla della Formula 1. +++È un chiaro segn… - F1RaiContext : In TG2 Motori, durante l'intervista a Fernando Alonso, di sottofondo c'era la sigla della Formula 1. +++È un chiar… -