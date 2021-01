Evade dai domiciliari e fornisce false generalità ai carabinieri: arrestato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 gennaio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 46enne della provincia di Bergamo. L’uomo è stato portato in carcere per evasione dagli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità al momento del controllo. L’uomo, alla guida di un’utilitaria, è stato notato dai carabinieri mentre, alle 3.00 di notte, circolava nel centro di Bergamo insieme ad un’altra persona. Sottoposti a controllo, i due hanno dichiarato di essere sprovvisti di documenti e, pertanto, invitati a fornire le proprie generalità e a compilare la prevista autocertificazione. Su quest’ultima però, il guidatore ha fornito dei dati che, a seguito di alcuni accertamenti incrociati fatti dai due ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 gennaio idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hannoun 46enne della provincia di Bergamo. L’uomo è stato portato in carcere per evasione dagli arrestie per aver fornitoal momento del controllo. L’uomo, alla guida di un’utilitaria, è stato notato daimentre, alle 3.00 di notte, circolava nel centro di Bergamo insieme ad un’altra persona. Sottoposti a controllo, i due hanno dichiarato di essere sprovvisti di documenti e, pertanto, invitati a fornire le propriee a compilare la prevista autocertificazione. Su quest’ultima però, il guidatore ha fornito dei dati che, a seguito di alcuni accertamenti incrociati fatti dai due ...

LiguriaNotizie : Ecuadoriano evade dai domiciliari e spaccia: arrestato in corso Montegrappa - aldolicata : Castelvetrano. Evade dai domiciliari dopo aver aggredito la compagna: arrestato 30enne - CampobelloNews : Castelvetrano. Evade dai domiciliari dopo aver aggredito la compagna: arrestato 30enne - trader_monty : @marco73rm Appunto se NON dai lavoro DEVI DARE un SUSSIDIO . Oppure e io opto per un liberalismo totale chi non ce… - genovatoday : Evade dai domiciliari per andare a spacciare -