Tennis, circuito Wta: aggiunto un terzo torneo a Melbourne alla vigilia degli Australian Open (Di domenica 24 gennaio 2021) A pochi giorni dall’avvio dell’Australian Open 2021, continuano ad emergere novità riguardo la situazione relativa ai tornei in Australia. La WTA ha infatti accolto la richiesta delle giocatrici ed ha disposto l’aggiunta di un nuovo torneo, un Wta 500 in programma dal 3 al 7 febbraio. Le 28 Tenniste che potranno prendere parte a questo torneo saranno quelle che sono impossibilitate ad allenarsi sul campo. L’entry list del torneo chiuderà il 27 gennaio e la Wta ha affermato che s’impegnerà a permettere alle finaliste dell’evento di esordire all’Australian Open nella giornata di martedì. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) A pochi giorni dall’avvio dell’2021, continuano ad emergere novità riguardo la situazione relativa ai tornei in Australia. La WTA ha infatti accolto la richiesta delle giocatrici ed ha disposto l’aggiunta di un nuovo, un Wta 500 in programma dal 3 al 7 febbraio. Le 28te che potranno prendere parte a questosaranno quelle che sono impossibilitate ad allenarsi sul campo. L’entry list delchiuderà il 27 gennaio e la Wta ha affermato che s’impegnerà a permettere alle finaliste dell’evento di esordire all’nella giornata di martedì. SportFace.

Tennis, circuito Wta: aggiunto un terzo torneo a Melbourne per le giocatrici quarantenate alla vigilia degli Australian Open 2021.

TENNIS: TORNEO QUIMPER. GAIO, FABBIANO E MARCORA IN TABELLONE

ROMA (ITALPRESS) - Federico Gaio, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora sono i tre giocatori italiani in tabellone nell'"Open Quimper Bretagne Occidentale", challenger Atp con un montepremi di 88.520 euro ...

ROMA (ITALPRESS) - Federico Gaio, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora sono i tre giocatori italiani in tabellone nell'"Open Quimper Bretagne Occidentale", challenger Atp con un montepremi di 88.520 euro ...