Combinata nordica, Akito Watabe batte Riiber e si impone per la terza volta a Lahti. 19° Costa, a punti Buzzi e Pittin (Di domenica 24 gennaio 2021) Akito Watabe conferma l’ottimo feeling con la località di Lahti e porta a casa la diciannovesima vittoria della carriera nella Coppa del Mondo di Combinata nordica, tornando al successo nel circuito maggiore per la prima volta dopo quasi undici mesi di attesa (vinse sempre in Finlandia il 1° marzo 2020). Il 32enne nipponico si è reso protagonista di una prestazione maiuscola sugli sci stretti, dopo l’altrettanto ottimo salto mattutino, respingendo il tentativo di rimonta del norvegese Jarl Magnus Riiber grazie ad una progressione di alto profilo messa in campo a partire dal terzo giro della Gundersen odierna. Giornata memorabile per la squadra giapponese, capace di inserirsi sul podio anche con il terzo posto di un sorprendente Ryota Yamamoto, al miglior risultato ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)conferma l’ottimo feeling con la località die porta a casa la diciannovesima vittoria della carriera nella Coppa del Mondo di, tornando al successo nel circuito maggiore per la primadopo quasi undici mesi di attesa (vinse sempre in Finlandia il 1° marzo 2020). Il 32enne nipponico si è reso protagonista di una prestazione maiuscola sugli sci stretti, dopo l’altrettanto ottimo salto mattutino, respingendo il tentativo di rimonta del norvegese Jarl Magnusgrazie ad una progressione di alto profilo messa in campo a partire dal terzo giro della Gundersen odierna. Giornata memorabile per la squadra giapponese, capace di inserirsi sul podio anche con il terzo posto di un sorprendente Ryota Yamamoto, al miglior risultato ...

sportface2016 : Combinata nordica - I risultati del salto a #Lahti - FondoItalia : Combinata Nordica - I giapponesi Yamamoto e Watabe davanti a tutti dopo il salto a Lahti. 26° posto ex aequo per Bu… - DanieleRaponi : #Norvegia I ???? vince la sprint a squadre trampolino normale + 2x7.5 km #Lahti #Germania I ???? 2ª #Giappone I ???? 3º… - FondoItalia : Combinata Nordica - Continental Cup: altro bel piazzamento per Annika Sieff ad Eisenerz - FisiTrentino : Annika Sieff sfiora il podio in Continental Cup di Combinata nordica ad Eisenerz, in Austria. Bene anche Veronica G… -