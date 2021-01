Calciomercato Roma, è countdown per Reynolds: beffate Juventus e Benevento. Cifre e dettagli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Ds Diago Pinto è scatenato nel tentare di fornire nuove soluzioni tecnico-tattiche a Paulo Fonseca.Roma-Spezia, Fonseca: “Non è stata la partita della svolta, il risultato è bugiardo”Torna a sorridere la Roma in Serie A e lo fa al fotofinish grazie alla rete siglata da Lorenzo Pellegrini al 92' minuto contro uno Spezia corsaro che continua a sorprendere tutti nel corso di questa stagione agonistica (4-3 il finale per i giallorossi). E' chiaro che, però, a Trigoria sono già scattati i campanelli d'allarme dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio di Simone Inzaghi ed in seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia, sempre a causa della compagine di Vincenzo Italiano.Dopo che la trattativa per il 'Faraone' El Shaarawy sembra esser stata chiusa dalla dirigenza Romana, Diago Pinto è tornato a spingere per l'acquisto di un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Ds Diago Pinto è scatenato nel tentare di fornire nuove soluzioni tecnico-tattiche a Paulo Fonseca.-Spezia, Fonseca: “Non è stata la partita della svolta, il risultato è bugiardo”Torna a sorridere lain Serie A e lo fa al fotofinish grazie alla rete siglata da Lorenzo Pellegrini al 92' minuto contro uno Spezia corsaro che continua a sorprendere tutti nel corso di questa stagione agonistica (4-3 il finale per i giallorossi). E' chiaro che, però, a Trigoria sono già scattati i campanelli d'allarme dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio di Simone Inzaghi ed in seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia, sempre a causa della compagine di Vincenzo Italiano.Dopo che la trattativa per il 'Faraone' El Shaarawy sembra esser stata chiusa dalla dirigenzana, Diago Pinto è tornato a spingere per l'acquisto di un ...

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - Gazzetta_it : #Dzeko all’ #Inter, #Eriksen alla Roma? La Roma apre, palla a Suning - DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - FilippoRubu00 : ??#Roma, atteso per metà settimana l’arrivo di Bryan #Reynolds ???? dal #Dallas. Operazione sui 7M + il 15% della futu… - FilippoRubu00 : ??#Dzeko ???? interessa e non poco all’#Inter. Prende corpo l’idea di uno scambio con la #Roma che includerebbe… -