RT sbagliato in Lombardia: ecco cosa è successo davvero (Di sabato 23 gennaio 2021) Un documento dell'Istituto Superiore di Sanità ieri dava la responsabilità alla regione Lombardia per l'indice RT "gonfiato" che l'ha portata in zona rossa a gennaio: "I dati della sorveglianza epidemiologica Covid-19 forniti dalla Regione Lombardia il 20 gennaio 2021 cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa Regione. Pertanto, una rivalutazione del monitoraggio si rende necessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione Lombardia". La Regione ha risposto che non c'è stata nessuna rettifica: "Nessuna richiesta di rettifica, ma un necessario aggiornamento di un "campo" del tracciato che quotidianamente viene inviato all'Istituto Superiore di Sanità". Come è andata davvero? Secondo la Lombardia è stata proprio la regione a segnalare un'anomalia poi risolta e che ha ...

