Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 18 al 24 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo scontro tra le insegnanti Cuccarini/Celentano continua, a colpi di lettere, mentre le lezioni per i ragazzi si fanno sempre più intense, in vista del serale. Zerbi propone agli alunni una votazione speciale per valutare il gradimento degli inediti. I cantanti, a rischio esclusione, affrontano una sfida al televoto, il cui esito deciderà le loro sorti. Amici 2021, il diverbio tra la Cuccarini e la Celentano Nella puntata di sabato 16 gennaio, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno avuto un'accesa discussione, a causa di un passo a due che quest'ultima ha assegnato ad Alessandro e Rosa. Martedì 19 gennaio arriva una comunicazione da parte di Lorella alla produzione; Maria legge la lettera ai ragazzi. La Cuccarini chiede che la coreografia di Neoclassico di Alessandro e Rosa sia seguita in sala prove solo dai ...

