Mediaset sale al 13 | 18% di Prosiebensat 1

Mediaset cresce ancora in Prosiebensat.1, il gruppo televisivo tedesco di cui già era diventata prima azionista. L'azienda televisiva ha rafforzato la propria partecipazione nel broadcaster teutonico arrivando ad una quota complessiva del 24% (con i derivati), appena sotto la soglia del 25% che può essere superata solo con l'autorizzazione dell'Antitrust tedesco. L'azienda del Biscione, attraverso la controllata spagnola Mediaset España, ha acquisito il 3,43% di Prosiebensat.1 con una manovra da oltre 103,9 milioni di euro. Mediaset Espana controllava già il 9,75% (quota raggiunta in due step: il 5,5% acquisito a novembre 2019 e il 4,25% acquisito a marzo 2020) ed oggi si porta così al 13,18%, mentre la casa madre rimane appena sotto l'11%.

Mediaset si rafforza nel capitale di ProSiebenSat.1. Tramite la controllata Mediaset España, infatti, il gruppo che fa capo alla famiglia Berlusconi sale al 24% del gruppo televisivo tedesco, un punto ...

