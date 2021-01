Benevento | Inzaghi | “Non si può prendere gol in contropiede al 93? Ma stiamo facendo grandi cose”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) L'allenatore delFilippoha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Torino: "C'è grande rammarico per come è finita la partita, ma se al 90' stai vincendo contro una squadra che vanta in attacco Zaza e Belotti vuol dire che staiimportanti. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, alla squadra non posso dire niente, l'unico rammarico è quello di aver preso gol inin pieno recupero. Avremmo potuto essere a 24 punti ed essere in una zona di classifica molto importante. Cerchiamo sempre di essere compatti e di giocare in verticale, non ci possiamo permettere di fare 20 passaggi nella nostra metà campo. Siamo stati vicini a qualcosa di grande ma dobbiamo accettare il risultato".caption id="attachment 1076777" align="alignnone" width="1024" ...