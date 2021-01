Palermo, bambina di 10 anni accetta una sfida su Tik Tok e muore soffocata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. A Palermo una challenge estrema su Tik Tok ha portato a conseguenze impreviste per una bambina di soli 10 anni. Ennesima tragedia innescata dai social. O meglio: da un uso eccessivo e scorretto dei social da parte dai giovanissimi. Questa volta a pagare le conseguenze di un gioco troppo pericoloso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. Auna challenge estrema su Tik Tok ha portato a conseguenze impreviste per unadi soli 10. Ennesima tragedia innescata dai social. O meglio: da un uso eccessivo e scorretto dei social da parte dai giovanissimi. Questa volta a pagare le conseguenze di un gioco troppo pericoloso L'articolo proviene da Leggilo.org.

