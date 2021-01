Enrico Ruggeri esce “L’America (Canzone per Chico Forti)” (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi, martedì 19 gennaio, è in radio e disponibile in digitale "L'America (Canzone per Chico Forti)", il nuovo intenso brano di Enrico Ruggeri (Anyway Music / Believe Digital), dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo (https://backl.ink/144037032). È online da oggi il video del brano "L'America (Canzone per Chico Forti)". Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all`ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l`istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi, martedì 19 gennaio, è in radio e disponibile in digitale "L'America (per)", il nuovo intenso brano di(Anyway Music / Believe Digital), dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo (https://backl.ink/144037032). È online da oggi il video del brano "L'America (per)"., velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all`ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l`istanza che permetterebbe adi tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution ...

enricoruggeri : Ecco il video. Enrico Ruggeri - L'AMERICA (canzone per Chico Forti) - MediasetTgcom24 : Enrico Ruggeri mette la storia di Chico Forti in una canzone: ecco 'L'America' #enricoruggeri… - ScopriMilano : ENRICO RUGGERI: IN RADIO E IN DIGITALE IL BRANO INEDITO “L'AMERICA (CANZONE PER CHICO FORTI)”… - monica84031149 : RT @enricoruggeri: Ecco il video. Enrico Ruggeri - L'AMERICA (canzone per Chico Forti) - PeterJosyph : RT @polasein500cc: “Come va, fantasmi di città?” (Enrico Ruggeri) ?? Herbert List (Amburgo, 1932) -