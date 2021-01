Enna | prete e prof di religione accusato di abusi sui minori La Procura apre un’inchiesta

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 19 gennaio 2021)didisui. La denuncia nei confronti del sacerdote è stata sporta da alcuni ragazzi che hanno riferito di aver subitosessuali in oratorio. Altri preti sarebbero venuti a conoscenza delle presunte violenze, ma avrebbero taciuto. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile. Ladiha apertosu un sacerdotedisui: a sporgere denuncia, segnalando il comportamento del religioso, sono stati alcuni adolescenti che si sono rivolti alle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli ...