USA, Biden sceglie Gary Gensler per guidare la SEC (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Gary Gensler alla guida della Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente federale che vigila sulla borsa. Gensler è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission durante le amministrazioni Obama, dal 2009 al 2014. Contestualmente, Biden ha nominato un altro funzionario che era stato appuntato da Obama in posizioni di rilievo. Sarà infatti Rohit Chopra il direttore del Consumer Financial Protection Bureau, l’agenzia che si occupa della protezione finanziaria dei consumatori. Chopra è già stato assistant director dell’agenzia, contribuendo alla sua fondazione dopo la crisi del 2008. In questa posizione si è occupato molto dei debiti universitari, una questione che anche Biden si è impegnato a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, ha nominatoalla guida della Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente federale che vigila sulla borsa.è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission durante le amministrazioni Obama, dal 2009 al 2014. Contestualmente,ha nominato un altro funzionario che era stato appuntato da Obama in posizioni di rilievo. Sarà infatti Rohit Chopra il direttore del Consumer Financial Protection Bureau, l’agenzia che si occupa della protezione finanziaria dei consumatori. Chopra è già stato assistant director dell’agenzia, contribuendo alla sua fondazione dopo la crisi del 2008. In questa posizione si è occupato molto dei debiti universitari, una questione che anchesi è impegnato a ...

repubblica : Usa, Biden pronto a regolarizzare 11 milioni di migranti. L'obiettivo: legalità contro repressione - Corriere : Una carovana umana a piedi verso gli Stati Uniti (sperando in Biden). Il Messico militarizza la frontiera - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden firmerà lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca - rossounfiore : RT @michelegiorgio2: Approvate altre 780 case per coloni dal governo israeliano, approfittando delle ultime ore di Donald Trump alla Casa B… - umanesimo : @ggargiulo3 in questo caso devono spiegare agli italiani che hanno esultato per biden perché i lib usa mandano i di… -