Reina: «Ritiro? Non metto una data di scadenza. Quando non sentirò più le farfalle, farò altro» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha rilasciato un’intervista a Radio Marca. Ha parlato della vittoria nel derby contro la Roma. «Il risultato qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante. Siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. In classifica la Roma sta sopra di noi e hanno avuto più costanza. Ma in un derby non ci sono favoriti anche se gli scommettitori puntavano su di loro». L’ex Napoli ha continuato: «È sempre meglio giocare ed essere protagonista. Quando si vincono titoli, una cosa è farlo dalla panchina e un’altra dal campo. Però questo è uno sport collettivo e anche l’ultimo calciatore è importante. In campionato la Juve sta ancora un gradino sopra, ma ora c’è più concorrenza con tante squadre che lottano per stare in cima e noi siamo tra loro. La Lazio? Venivo da una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il portiere della Lazio, Pepe, ha rilasciato un’intervista a Radio Marca. Ha parlato della vittoria nel derby contro la Roma. «Il risultato qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante. Siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. In classifica la Roma sta sopra di noi e hanno avuto più costanza. Ma in un derby non ci sono favoriti anche se gli scommettitori puntavano su di loro». L’ex Napoli ha continuato: «È sempre meglio giocare ed essere protagonista.si vincono titoli, una cosa è farlo dalla panchina e un’altra dal campo. Però questo è uno sport collettivo e anche l’ultimo calciatore è importante. In campionato la Juve sta ancora un gradino sopra, ma ora c’è più concorrenza con tante squadre che lottano per stare in cima e noi siamo tra loro. La Lazio? Venivo da una ...

