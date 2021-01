Non è vero che nel 2015 è stato depositato un brevetto per testare la positività alla Covid-19 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 18 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare una notizia, pubblicata anche su Facebook, secondo cui il brevetto per un test utile a riscontrare la positività di una persona al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 sarebbe stato depositato da un membro della famiglia Rothschild già nel 2015. Si tratta di una famiglia di banchieri di origine tedesca, al centro da tempo di diverse teorie del complotto antisemite. Come prova a favore di quanto sostenuto nel post oggetto di verifica, viene mostrata l’immagine di un pagina di un sito olandese che riporta la foto un presunto brevetto depositato da «Rothschild Richard A» per un «sistema e metodo di test per Covid-19», numerato «US20200279585A1». Il brevetto riporta ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 18 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare una notizia, pubblicata anche su Facebook, secondo cui ilper un test utile a riscontrare ladi una persona al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 sarebbeda un membro della famiglia Rothschild già nel. Si tratta di una famiglia di banchieri di origine tedesca, al centro da tempo di diverse teorie del complotto antisemite. Come prova a favore di quanto sostenuto nel post oggetto di verifica, viene mostrata l’immagine di un pagina di un sito olandese che riporta la foto un presuntoda «Rothschild Richard A» per un «sistema e metodo di test per-19», numerato «US20200279585A1». Ilriporta ...

Una storia agghiacciante quella denunciata qualche anno fa da una quindicenne che però non ha affatto convinto i giudici della seconda sezione penale: l'imputato, 51 anni, amico di famiglia della ...

Durante l’intervista a Verissimo, Matilde Brandi ha confessato che, probabilmente, l’uomo in questione non l’ha mai amata veramente. Le confessioni di Matilde Brandi a Verissimo. La Brandi è stata una ...

