Milano: trovato con 200 grammi fra marijuana e hashish, arrestato 20enne (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un ragazzo di vent'anni e ha denunciato un 24enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è nato da un controllo in un condominio di viale Settembrini, in zona Stazione Centrale, dal quale proveniva un forte odore di marijuana. Gli agenti hanno controllato l'apparamento, abitato da tre giovani fra i 18 e i 21 anni, e hanno trovato 15 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. I ragazzi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di risalire all'identità dello spacciatore, un 20enne italiano, con precedenti di polizia, residente a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gen. (Adnkronos) - La polizia haun ragazzo di vent'anni e ha denunciato un 24enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è nato da un controllo in un condominio di viale Settembrini, in zona Stazione Centrale, dal quale proveniva un forte odore di. Gli agenti hanno controllato l'apparamento, abitato da tre giovani fra i 18 e i 21 anni, e hanno15die 15di. I ragazzi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di risalire all'identità dello spacciatore, unitaliano, con precedenti di polizia, residente a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e ...

SciabolataFFP : e posto che in questo momento il Milan sembra aver trovato il suo equilibrio non credo sarebbe una cosa utile... S… - Gianfra57233724 : Vietato fumare da domani a Milano; La battaglia di civiltà -per essere limpida ed onesta fino in fondo- venga prece… - fammemagna : @perchetendenza @Gazzetta_it Noooooooo.. io non tifo Inter ma ho sempre trovato “internazionale Milano” un nome bellissimo per una squadra ?? - fradanilo62 : Moratti per il Pirellone e l'Inter - AlbertoIonna : @settecoppesette La seconda di Milano ha trovato la squadra ideale per praticare il suo non gioco e ottenere un buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano trovato Donna stuprata in strada a Milano, trovato il dna dell'aggressore 14 anni dopo Il Messaggero Dalla Brianza a Milano per spacciare droga violando la zona rossa: un arresto e una denuncia

Da una perquisizione in un appartamento di via Settembrini da dove proveniva un forte odore di marijuana la polizia è risalita allo spacciatore ...

Agguato nella faida di camorra, arrestati killer e mandante dell’omicidio

Si trovava nei pressi della propria abitazione ... 78, rintracciato e catturato presso un’abitazione di Milano. Pertanto, terminati gli atti di rito, associato alle Casa Circondariale competente.

Da una perquisizione in un appartamento di via Settembrini da dove proveniva un forte odore di marijuana la polizia è risalita allo spacciatore ...Si trovava nei pressi della propria abitazione ... 78, rintracciato e catturato presso un’abitazione di Milano. Pertanto, terminati gli atti di rito, associato alle Casa Circondariale competente.