Isola dei Famosi | tra i concorrenti c’è un famoso ex di Tommaso Zorzi?

Leggi su youmovies

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’dei, fra idel reality ci sarebbe una new entry: è stato il fidanzato di, di chi si tratta? L’deie i suoisono in dirittura d’arrivo e cominciano a spuntare i nomi dei naufraghi vip: tra loro ci sarebbe un ex fidanzatodi