FIGC contro Report: «Coverciano non è un centro di business» – FOTO (Di lunedì 18 gennaio 2021) La FIGC risponde a Report, che ha portato avanti un’inchiesta su delle presunte controversie con il comune di Firenze per Coverciano Nella puntata odierna di Report si è parlato della cosiddetta inchiesta “tassa azzurra”, per la quale la FIGC non avrebbe pagato l’Imu al Comune di Firenze dal 2007 per una cifra di circa un milione di euro per il centro di Coverciano. La FIGC ha risposto con un tweet: «Il centro Tecnico Federale di Coverciano non è un centro di business: è la Casa delle Nazionali, la sede della formazione per allenatori, dirigenti e arbitri, nonché luogo di cultura col Museo del Calcio Italiano». Il centro Tecnico Federale di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Larisponde a, che ha portato avanti un’inchiesta su delle presunteversie con il comune di Firenze perNella puntata odierna disi è parlato della cosiddetta inchiesta “tassa azzurra”, per la quale lanon avrebbe pagato l’Imu al Comune di Firenze dal 2007 per una cifra di circa un milione di euro per ildi. Laha risposto con un tweet: «IlTecnico Federale dinon è undi: è la Casa delle Nazionali, la sede della formazione per allenatori, dirigenti e arbitri, nonché luogo di cultura col Museo del Calcio Italiano». IlTecnico Federale di ...

