Calciomercato Genoa, due opzioni per Scamacca: i dettagli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gianluca Scamacca potrebbe lasciare Genova in concomitanza con l’arrivo di Lammers: ecco le ultime sul Calciomercato dei rossoblu Il Genoa potrebbe presto chiudere l’operazione con l’Atalanta per l’arrivo in prestito di Lammers. La gara di ieri potrebbe aver accelerato i contatti per il centravanti olandese. Per un attaccante che arriva, uno che parte. Come riportato da Sky Sport Scamacca è sempre più vicino l’addio. Due le piste: prestito ad una tra Udinese, Parma e Bologna oppure la Juventus. Nel secondo caso resta da definire la formula del passaggio ai bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Gianlucapotrebbe lasciare Genova in concomitanza con l’arrivo di Lammers: ecco le ultime suldei rossoblu Ilpotrebbe presto chiudere l’operazione con l’Atalanta per l’arrivo in prestito di Lammers. La gara di ieri potrebbe aver accelerato i contatti per il centravanti olandese. Per un attaccante che arriva, uno che parte. Come riportato da Sky Sportè sempre più vicino l’addio. Due le piste: prestito ad una tra Udinese, Parma e Bologna oppure la Juventus. Nel secondo caso resta da definire la formula del passaggio ai bianconeri. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, offensiva su #Lammers: poi il via libera a #Scamacca - SkySport : Genoa insiste per Lammers, poi libererà Scamacca: le news di calciomercato - MarcoBovicelli : #Genoa, Kevin #Strootman é atterrato in città: le prime immagini da nuovo giocatore rossoblù su @SkySport e… - MCalcioNews : SKY - Genoa forte su Lammers, potrebbe dire addio Scamacca - sportli26181512 : Genoa, la Juve insiste per Scamacca. Il sostituto è già pronto: Sistemati difesa e centrocampo con gli arrivi di On… -