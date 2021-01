Inter-Juventus, Conte non ha dubbi sulla formazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Antonio Conte non ha dubbi. Ha già scelto la formazione per Inter-Juventus: Eriksen torna in panchina, tocca a Vidal Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non ha dubbi di formazione in vista della gara di questa sera contro la Juventus. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando che l’unico ballottaggio potrebbe riguardare la fascia sinistra ma al momento Ashley Young è decisamente favorito su Matteo Darmian. Per il resto tutto deciso, con Vidal a metà campo insieme a Barella e Brozovic mentre davanti spazio alla coppia Lautaro-Lukaku Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Antonionon ha. Ha già scelto laper: Eriksen torna in panchina, tocca a Vidal Il tecnico dell’Antonionon hadiin vista della gara di questa sera contro la. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando che l’unico ballottaggio potrebbe riguardare la fascia sinistra ma al momento Ashley Young è decisamente favorito su Matteo Darmian. Per il resto tutto deciso, con Vidal a metà campo insieme a Barella e Brozovic mentre davanti spazio alla coppia Lautaro-Lukaku Leggi su Calcionews24.com

