Covid 19 in Puglia, vaccinate 57mila persone: restano 17mila dosi, ma Pfizer taglia le forniture (Di domenica 17 gennaio 2021) BARI - La Puglia ha vaccinato contro il Covid 57.320 persone, utilizzando il 76,8% delle sue dosi a disposizione attualmente ma, adesso, deve rallentare la somministrazione perché è tra le regioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) BARI - Laha vaccinato contro il57.320, utilizzando il 76,8% delle suea disposizione attualmente ma, adesso, deve rallentare la somministrazione perché è tra le regioni ...

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - Borderline_24 : Covid, ok del #Cts alla riapertura delle superiori: 'Chi decide diversamente se ne assuma le responsabilità'… - AntonioAle57 : dal resoconto covid di repubblica di oggi. in Puglia. Sei tra alunni e personale scolastico su 1.098 tamponi effet… - LaGazzettaWeb : Covid 19 in Puglia, vaccinate 57mila persone: restano 17mila dosi, ma Pfizer taglia le forniture - statodelsud : Covid: in Puglia 25 morti e 908 positivi (11,9% dei test) -