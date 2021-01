Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 18^ giornata

Laziatleti : RT @laziopage: Classifica marcatori Lazio nel derby 7 ???? Piola 6 ???? Immobile ?? 5 ???? Chinaglia 5 ???? Demaria 5 ???? Rocchi 4 ???? D’Amico 4 ????… - DiOlimpico : RT @laziopage: Classifica marcatori Lazio nel derby 7 ???? Piola 6 ???? Immobile ?? 5 ???? Chinaglia 5 ???? Demaria 5 ???? Rocchi 4 ???? D’Amico 4 ????… - sslazioes : RT @laziopage: Classifica marcatori Lazio nel derby 7 ???? Piola 6 ???? Immobile ?? 5 ???? Chinaglia 5 ???? Demaria 5 ???? Rocchi 4 ???? D’Amico 4 ????… - MBindocciM : RT @laziopage: Classifica marcatori Lazio nel derby 7 ???? Piola 6 ???? Immobile ?? 5 ???? Chinaglia 5 ???? Demaria 5 ???? Rocchi 4 ???? D’Amico 4 ????… - aleagle24 : RT @laziopage: Classifica marcatori Lazio nel derby 7 ???? Piola 6 ???? Immobile ?? 5 ???? Chinaglia 5 ???? Demaria 5 ???? Rocchi 4 ???? D’Amico 4 ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori

La Lazio Siamo Noi

Virtus Bolzano-Trento 2-2; reti: Belcastro (T), A. Kaptina (VB), aut. Kicaj (VB), Timpone (VB) Chions-Ambrosiana 2-3; reti: Moraschi (A), Alba (A), Urbanetto (C), Bertoli (A), Valenta (C) ...Per la diciottesima giornata di Serie B si sono disputate alle 14 quattro partite. Tre vittorie casalinghe per Cittadella, Pisa e Pordenone e un pareggio tra Monza e Cosenza. Ecco risultati e marcator ...