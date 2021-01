Roma, Fonseca: “Non si possono regalare due gol in questo modo. Partita persa nel primo tempo” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il mister della Roma Paulo Fonseca analizza i motivi della disfatta nel derby ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il secondo gol subito è stato difficile rientrare in Partita. Le due situazioni delle prime reti della Lazio erano facilmente gestibili. La Partita si può riassumere tutta nel primo tempo, abbiamo subito due reti che non vanno prese. In occasione del primo gol Ibanez non aveva bisogno di aiuto. Non è vero che ci è mancato coraggio, la Lazio è una squadra che si sa chiudere bene, noi abbiamo girato il pallone senza far male. Loro sono forti in contropiede e noi dovevamo farci trovare più pronti".caption id="attachment 1080283" align="alignnone" width="6192" Fonseca, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Il mister dellaPauloanalizza i motivi della disfatta nel derby ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il secondo gol subito è stato difficile rientrare in. Le due situazioni delle prime reti della Lazio erano facilmente gestibili. Lasi può riassumere tutta nel, abbiamo subito due reti che non vanno prese. In occasione delgol Ibanez non aveva bisogno di aiuto. Non è vero che ci è mancato coraggio, la Lazio è una squadra che si sa chiudere bene, noi abbiamo girato il pallone senza far male. Loro sono forti in contropiede e noi dovevamo farci trovare più pronti".caption id="attachment 1080283" align="alignnone" width="6192", getty/caption ITA Sport Press.

calciomercatoit : ???Paulo #Fonseca dopo #LazioRoma: 'Il primo tempo ha deciso la partita. Non ci è mancato il coraggio' - pasqualinipatri : Lazio-Roma, Fonseca: “I gol nel primo tempo ci hanno tagliato le gambe, non dovevamo lasciare spazi al contropiede”… - zazoomblog : La Lazio non fa l’Inter e travolge la Roma. Tabù big match per Fonseca - #Lazio #l’Inter #travolge #Roma. - 45wsXkgwiWyeB4D : Chiediamo un allenatore adatto alla Roma ..#Fonseca_out - 45wsXkgwiWyeB4D : Chiediamo un allenatore adatto alla Roma.?? #Fonseca_out -