Nel 2002 la prima giocata del Renzi pokerista: fece dimettere 3 assessori di Domenici per "questioni di merito e metodo". E poi rientrò (Di venerdì 15 gennaio 2021) La colpa era del sindaco dei Ds Leonardo Domenici, che aveva creato un "clima di sfilacciamento" all'interno della coalizione. La questione era di "metodo" e di "merito". Quindi la mossa: far dimettere tre assessori del suo partito e poi andare alla verifica per comprendere se c'era lo spazio per un rientro in giunta. Specificando: "Noi non abbiamo fretta, possiamo anche arrivare al 2004 senza entrare in giunta se non ci sono le condizioni". Alla fine nella sala comandi di Palazzo Vecchio i suoi li fece rientrare, con una poltrona in più. Siamo nel febbraio 2002, il palcoscenico è il Comune di Firenze, il protagonista della crisi è sempre lui, Matteo Renzi. Una delle sue prime giocate di poker che ricorda molto quella che il senatore di Rignano ha ...

