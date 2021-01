Napoli, Asl contro troupe Rai: giornalista si finge medico. Interviene l’OdG (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si tratta di un troupe Rai di un programma di intrattenimento che ha cercato di intrufolarsi nel Centro Covid di Napoli La troupe Rai è stata ‘denunciata’ dall’ASL perché ha cercato di intrufolarsi nel Centro Covid di Napoli. La troupe è stata inviata dal programma di RaiUno Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Adesso si attende la replica da parte del programma condotto da Serena Bortone, che proprio ieri è andato in onda con la conduttrice da casa, proprio perché risultata positiva al covid. Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021 Leggi anche–> Serena ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si tratta di unRai di un programma di intrattenimento che ha cercato di intrufolarsi nel Centro Covid diLaRai è stata ‘denunciata’ dall’ASL perché ha cercato di intrufolarsi nel Centro Covid di. Laè stata inviata dal programma di RaiUno Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Adesso si attende la replica da parte del programma condotto da Serena Bortone, che proprio ieri è andato in onda con la conduttrice da casa, proprio perché risultata positiva al covid. Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021 Leggi anche–> Serena ...

forumJuventus : #NapoliEmpoli, gli azzurri utilizzano ancora una volta l'ASL per farsi beffa del Protocollo e della regolarità dell… - tuttosport : L'#Asl di Napoli colpisce ancora: isolati 3 giocatori e tecnico...dell'Empoli - Eurosport_IT : 'Mi chiedo perché non siano intervenuti sul Genoa quando venne a giocare a Napoli' ?????? #NapoliEmpoli | #ASL |… - GuidoAndrea6 : @cherudek @TolliVincenzo Non credo si possa provare una cosa del genere. Ci sono intercettazioni dichiarazioni ecc… - FotiGiacomo : RT @Ruttosporc: Adesso capiamo perché Agnelli disse che lui delle ASL al posto del Napoli se ne sarebbe fregato e sarebbe andato lo stesso… -