Sarah Jessica Parker: «Kim Cattrall farà sempre parte di noi» (Di giovedì 14 gennaio 2021) A fare più notizia del ritorno di Sex and the City su HBO Max è stata l’amarezza che Kim Cattrall non si riunirà a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis per riprendere il ruolo di Samantha Jones. Insieme al dibattito se la serie abbia ancora senso senza di lei, a tenere banco sui social e sui giornali sono anche i motivi, ufficiali e ufficiosi, che hanno spinto l’attrice a non prendere parte al progetto, incluso il suo rapporto burrascoso con Sarah Jessica Parker. Se nel corso degli anni le due hanno lasciato più volte intendere di non essere amiche, pare che il punto di non ritorno sia stato nel 2018 quando, in occasione della morte del fratello di Cattrall, Parker aveva espresso le sue condoglianze su Instagram incontrando, però, la reazione dell’ex collega, che l’accusò di farsi pubblicità. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) A fare più notizia del ritorno di Sex and the City su HBO Max è stata l’amarezza che Kim Cattrall non si riunirà a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis per riprendere il ruolo di Samantha Jones. Insieme al dibattito se la serie abbia ancora senso senza di lei, a tenere banco sui social e sui giornali sono anche i motivi, ufficiali e ufficiosi, che hanno spinto l’attrice a non prendere parte al progetto, incluso il suo rapporto burrascoso con Sarah Jessica Parker. Se nel corso degli anni le due hanno lasciato più volte intendere di non essere amiche, pare che il punto di non ritorno sia stato nel 2018 quando, in occasione della morte del fratello di Cattrall, Parker aveva espresso le sue condoglianze su Instagram incontrando, però, la reazione dell’ex collega, che l’accusò di farsi pubblicità.

