Milan, colpo dal Chelsea. E può arrivare anche Mandzukic (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fikayo Tomori è il difensore scelto dal Milan dopo l'infortunio di Simakan, il calciomercato può regalare pure Mario Mandzukic Il Milan è scatenato sul mercato e ha scelto il colpo da regalare a Stefano Pioli per la difesa, si tratta di Fikayo Tomori. Il difensore del Chelsea è il profilo scelto per rimpiazzare Mohamed Simakan, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

