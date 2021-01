Michele lascia Uomini e donne in lacrime: niente da fare con Roberta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Michele Dentice lascia Uomini e donne. Il cavaliere napoletano, tutto fisico e parlata dall’inflessione partenopea, è andato via dal programma di Canale 5. La scelta è stata comunicata, dal diretto interessato, all’interno della puntata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, nel corso della quale c’è anche stato un ultimo confronto in studio con Roberta Di Padua. Michele Dentice lascia Uomini e donne in lacrime Oggi in studio a Uomini e donne, infatti, il bel Michele, con le lacrime agli occhi, ha annunciato la decisione, ponderata per diverse settimane, di lasciare, probabilmente in maniera definitiva, l’amato dating show trasmesso da ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021)Dentice. Il cavaliere napoletano, tutto fisico e parlata dall’inflessione partenopea, è andato via dal programma di Canale 5. La scelta è stata comunicata, dal diretto interessato, all’interno della puntata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, nel corso della quale c’è anche stato un ultimo confronto in studio conDi Padua.DenticeinOggi in studio a, infatti, il bel, con leagli occhi, ha annunciato la decisione, ponderata per diverse settimane, dire, probabilmente in maniera definitiva, l’amato dating show trasmesso da ...

tuttopuntotv : Michele lascia Uomini e donne in lacrime: niente da fare con Roberta #UominieDonne - Notiziedi_it : Uomini e donne, Michele lascia in lacrime: De Filippi interviene, ma non basta - Notiziedi_it : Michele lascia Uomini e Donne: “mi sento giudicato e non la sto vivendo bene”, Roberta non lo trattiene | Video Wit… - tuttopuntotv : ??Gli HIGHLIGHTS di oggi a #UOMINIEDONNE?? #Michele lascia il programma in lacrime?? #Riccardo dà l'esclusiva a… - Maria48359817 : @uominiedonne Michele, ha un periodo un po particolare, fa male che lascia il programma, è stato sempre attaccato d… -