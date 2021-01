I Fatti Vostri non va in onda (Di giovedì 14 gennaio 2021) I Fatti Vostri Salta il consueto appuntamento con I Fatti Vostri. Il programma condotto da Giancarlo Magalli oggi non va in onda e Rai 2, dopo il Tg Sport e vari spot ha ripiegato sul film tv Amore tra i Fiordi – Cuori di Ghiaccio. La redazione del programma, dopo oltre mezz’ora dal solito orario di partenza, ha condiviso su Facebook un messaggio per i telespettatori, spiegando che questo stop sarebbe dovuto a non meglio identificate ragioni di palinsesto. “A causa di un cambio di palinsesto il programma #IFattiVostri non andrà in onda. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata”. Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021) ISalta il consueto appuntamento con I. Il programma condotto da Giancarlo Magalli oggi non va ine Rai 2, dopo il Tg Sport e vari spot ha ripiegato sul film tv Amore tra i Fiordi – Cuori di Ghiaccio. La redazione del programma, dopo oltre mezz’ora dal solito orario di partenza, ha condiviso su Facebook un messaggio per i telespettatori, spiegando che questo stop sarebbe dovuto a non meglio identificate ragioni di palinsesto. “A causa di un cambio di palinsesto il programma #Inon andrà in. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata”.

