Bambina di un anno e mezzo mangia una brioche al bar della spiaggia e va in choc anafilattico

Momenti di terrore sulla spiaggia di Lido Estense, dove una bambina di appena un anno e mezzo ha rischiato di perdere la vita a causa di un choc anafilattico scatenato da una brioche. La rapidità dell’intervento dei presenti e l’attenzione dei genitori hanno fatto la differenza, dimostrando quanto sia fondamentale conoscere le emergenze allergiche e saper agire in modo tempestivo per salvare una vita.

Momenti di paura a Lido Estense, sulla costa ferrarese, dove una bambina di appena un anno e mezzo ha rischiato la vita a causa di una reazione allergica gravissima.

