LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | già 4 le chance di break non sfruttate dagli azzurri

Il match tra Bolelli, Vavassori e i loro avversari a Wimbledon 2025 si infiamma, con scambi intensi e occasioni di break non sfruttate dagli azzurri. La tensione cresce a ogni punto, mentre il pubblico resta col fiato sospeso. Scopriamo insieme le emozioni di questa sfida ricca di colpi sorprendenti e strategie, per un torneo che promette ancora grandi sorprese. Resta sintonizzato: il tennis live è tutto da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Ace (3°)! 40-0 Comoda chiusura di volo Bolelli! 30-0 Prima vincente! 15-0 Ace Vavassori! 2-3 Chiude a rete Behar. A-40 Chiude facile Behar a rete. 40-40 Mette chiaramente la prima incisiva slice il belga e alza un cortissimo lob Vavassori che fa sì che si salvino ancora i rivali. Sono 4 le chance non trasformate. 30-40 Incredibile smash comodo messo out da Vliegen. Vediamo se riusciamo a brekkare, il belga sta facendo disastri. 30-30 Preso di mira a rete Behar, che chiude con il riflesso. 15-30 Bene con il dritto controbalzo difensivo Bolelli, non riesce a tirarlo su invece Vliegen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: già 4 le chance di break non sfruttate dagli azzurri

In questa notizia si parla di: vavassori - behar - bolelli - diretta

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio molto complesso per gli azzurri - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena) D Vai su X

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio difficile per gli azzurri; Diretta Ariel Behar - Joran Vliegen vs Simone Bolelli - Andrea Vavassori Doppio Maschile - Wimbledon 2025; Bolelli e Vavassori iniziano bene a Miami.

LIVE Wimbledon, oggi in campo Paolini, Darderi e Bellucci. E c'è pure Alcaraz - Tre gli azzurri impegnati a Londra nel singolare. Si legge su gazzetta.it

DIRETTA/ Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten (risultato finale 7-6;6-7, 3-6) sconfitta amara (25 gennaio) - IlSussidiario.net - Prosegue la diretta del match valido per la finale degli Australian Open con la coppia azzurra protagonista. ilsussidiario.net scrive