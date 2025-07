Monza assenza di parapetti e gru non bloccata con il sistema di sicurezza | chiusi due cantieri edili

In un'azione decisiva per la sicurezza dei lavoratori, Monza ha sospeso le attività di due cantieri nel quartiere San Biagio a causa di gravi violazioni delle normative di sicurezza. La collaborazione tra Polizia Locale e ATS ha portato alla scoperta di condizioni rischiose come assenza di parapetti, gru non bloccate e sistemi di sicurezza non conformi. Questi interventi sono essenziali per tutelare la vita e il benessere di chi opera in questi ambienti, sottolineando l’importanza della vigilanza continua.

Monza, 2 Luglio 2025 - Sospese le attività in due cantieri edili nel quartiere San Biagio. È il risultato di un’ operazione congiunta, avvenuta nella mattinata di martedì 1° luglio, tra il Nucleo Presidio Quartieri della Polizia Locale di Monza e i funzionari di ATS, finalizzata al controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni riscontrate sono state gravi e numerose. In particolare, è stata rilevata l’assenza di parapetti nei punti di lavoro in quota, con conseguente rischio elevato di cadute, la presenza di una gru priva del necessario blocco di sicurezza e un quadro elettrico non conforme alle normative, con pericoli potenziali per gli operai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, assenza di parapetti e gru non bloccata con il sistema di sicurezza: chiusi due cantieri edili

