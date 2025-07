Dazi al 10% | a rischio 20 miliardi di export italiano e 118mila posti di lavoro

Si avvicina il 9 luglio, giorno cruciale che potrebbe segnare una battuta d’arresto per l’export italiano. Con i dazi al 20% pronti ad entrare in vigore, si rischiano 20 miliardi di euro e 118mila posti di lavoro. Per scongiurare questa minaccia, l’Unione Europea si prepara a mettere in campo strategie decisive, ma il tempo stringe e la sfida è ormai alle porte.

La data del 9 luglio si avvicina sempre di più. Lunedì prossimo, infatti, tutti i dazi imposti dall’amministrazione americana nell’ormai noto “ Liberation Day ” entreranno nuovamente in vigore, dopo la scadenza della pausa di 90 giorni. Per l’Unione Europea, questo significherebbe una tariffa del 20% su tutti i prodotti esportati nel mercato americano, Per scongiurare questa eventualità, che tuttavia appare sempre più reale, l’Unione Europea deve decidere se accettare un accordo simile a quello siglato fra Usa e Regno Unito, che ha lasciato un dazio del 10% su quasi tutti i prodotti britannici esportati negli Stati Uniti, o se resistere e affrontare i rischi di una guerra commerciale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi al 10%: a rischio 20 miliardi di export italiano e 118mila posti di lavoro

