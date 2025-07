Ferito operaio di una ditta esterna in un cantiere dell’Alta velocità

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel Salernitano, mentre i lavori per l’alta velocità proseguono a Campagna. Un operaio di 53 anni, coinvolto nella costruzione dei dormitori destinati alle maestranze, è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una lamiera sollevata dal vento. La sua vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei cantieri ad alta complessità. È essenziale fare di più per prevenire tragedie simili e tutelare i lavoratori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente sul lavoro nel Salernitano. Secondo quanto si apprende, un operaio di 53 anni è rimasto ferito nel cantiere che realizza i dormitori per le maestranze che lavorano all’ Alta Velocità dei treni, a Campagna. L’uomo appartiene ad una ditta che sta realizzando il campo base per gli operai della linea ferroviaria. Ieri, a causa del forte vento, si sono alzate delle lamiere da terra e una di queste lo ha colpito alle spalle. L’uomo, ricoverato in ospedale, è in prognosi riservata ma non risulta in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Campagna guidati dal comandante Fabio Pignatiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it