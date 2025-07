Corvino San Quirico nella lite in strada spunta un coltello | due feriti in ospedale

Una serata di tensione a Corvino San Quirico si trasforma in un episodio drammatico, con due uomini feriti e soccorsi in ospedale dopo una lite che ha coinvolto anche un coltello. La scena, già calda a Broni, si conclude con un episodio che scuote la tranquilla comunità locale. I motivi dietro questa violenta escalation restano ancora ignoti, lasciando spazio a domande e preoccupazioni sulla sicurezza del territorio.

Corvino San Quirico (Pavia), 2 luglio 2025 - Avevano gi√† iniziato a litigare a Broni, poi si erano divisi ma si sono ritrovati a Corvino San Quirico, dove la lite √® proseguita ed √® spuntato anche un coltello. Due uomini, entrambi residenti nella zona, di 45 e 46 anni, sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri, marted√¨ 1 luglio, finiti entrambi in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Restano al momento ignoti i motivi del contendere, ma sta di fatto che se il primo round a Broni si era concluso senza conseguenze fisiche, non cos√¨ √® stato per il secondo scontro, in strada a Corvino San Quirico, dove sono poi arrivati anche i carabinieri e i soccorsi sanitari, attivati in codice rosso per la riferita gravit√† dell'accaduto da parte di chi ha lanciato l'allarme, poi ridimensionato nelle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it