Cina | premier partecipera’ a 17mo BRICS Summit in Brasile visitera’ Egitto

Il mondo guarda con attenzione alla partecipazione della Cina al 17mo BRICS Summit di Rio de Janeiro, un evento che promette di ridefinire gli equilibri globali. Il primo ministro cinese Li Qiang, invitato ufficialmente, porterà con sé un messaggio di cooperazione e crescita condivisa, visitando anche l’Egitto per rafforzare alleanze strategiche. Questa avanzata diplomatica segna un passo importante verso un futuro più stabile e collaborativo.

Il primo ministro cinese Li Qiang partecipera' su invito alla 17ma edizione del BRICS Summit che si terra' a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 5 all'8 luglio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Su invito del primo ministro egiziano Mostafa Kamal Madbouly, Li si rechera' in visita ufficiale in Egitto dal 9 al 10 luglio, ha affermato il portavoce.

