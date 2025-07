Beccato con uno sfollagente nel borsello | denunciato

Durante un normale controllo di routine, la Polizia di Stato ha scoperto un uomo con uno sfollagente nel borsello, denunciandolo immediatamente. Un episodio che sottolinea come le forze dell'ordine siano sempre vigili per garantire la sicurezza di tutti. La presenza di armi improprie nel bagaglio di un cittadino, infatti, rappresenta un serio rischio e un passo fondamentale nella lotta contro la criminalità. La sicurezza pubblica, si sa, inizia da queste azioni quotidiane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo della provincia di Benevento per porto abusivo di arma. Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di PS di Telese Terme (BN), nel corso degli abituali controlli tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, identificava due uomini residenti nella provincia di Benevento, rispettivamente di 58 e 55 anni, che viaggiavano a bordo di un motoveicolo in prossimit√† di Melizzano (BN). Dai primi controlli effettuati sul posto, risultavano entrambi gravati da numerosi precedenti penali, inoltre, durante tale controllo mostravano un evidente atteggiamento di insofferenza, tanto da indurre gli agenti di polizia a procedere con una perquisizione nel corso della quale, all‚Äôinterno di un borsello indossato dal 58enne che era alla guida del motoveicolo, i poliziotti rinvenivano uno sfollagente telescopico di cui √® vietato il porto.