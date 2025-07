La Commissione Ue vuole il taglio delle emissioni del 90 per cento entro il 2040

L’Unione Europea punta in alto: ridurre le emissioni di CO2 del 90% entro il 2040, un passo cruciale verso la neutralità climatica prevista per metà secolo. Una sfida ambiziosa che richiede strumenti innovativi e flessibilità, come i crediti di compensazione a partire dal 2036. Ma cosa significa davvero questo per il nostro futuro e il pianeta? Scopriamolo insieme.

La Commissione europea ha un nuovo obiettivo: il taglio delle emissioni di CO2 del 90 per cento entro il 2040. Si tratta di una tappa intermedia verso la neutralità climatica, da raggiungere invece a metà del secolo in corso. Un target, quello adottato dall’esecutivo Ue, che si potrà raggiungere con diversi strumenti e maggiore flessibilità. Come spiegato da Repubblica, dal 2036 ad esempio si potrà ricorrere a crediti di compensazione internazionale del carbonio. L’Ue, quindi, potrà acquistare crediti “green” da azioni svolte all’estero, fino a un massimo del 3 per cento rispetto alle emissioni nette del 1990. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Commissione Ue vuole il taglio delle emissioni del 90 per cento entro il 2040

