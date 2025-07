Brasile ruba un pallone firmato da Neymar e si becca una condanna shock a 17 anni

In un colpo che ha fatto scalpore, un uomo in Brasile è stato condannato a 17 anni per aver rubato un pallone firmato da Neymar, ma la sua vicenda va ben oltre il semplice furto. Sotto processo per sei reati e coinvolto in tentativi di rovesciare il governo di Lula da Silva, questa storia rivela come passioni sportive e tensioni politiche possano intrecciarsi in modo sorprendente. La vicenda lascia tutti a riflettere sulle conseguenze delle azioni e sull'importanza della legalità.

L'uomo - ovviamente - era sotto processo per sei reati e tra l'altro aveva cercato di rovesciare il governo del presidente Lula da Silva.

