Tragico malore appena arrivato al lavoro | operaio muore davanti ai colleghi in un cantiere Inutili i soccorsi Il drammatico episodio a Giuliano di Roma

Un tragico episodio scuote Giuliano di Roma: un operaio di 57 anni muore improvvisamente davanti ai colleghi, nel cuore di un cantiere. Nonostante i tentativi di soccorso, la sua vita si spegne prematuramente. Una tragedia che evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Restate aggiornati con DayItalianeNews per scoprire cosa si può fare per evitare simili drammi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente quello accaduto ieri mattina a Giuliano di Roma, quando un operaio di 57 anni ha perso la vita in seguito a un malore improvviso. L’uomo era appena arrivato nel cantiere dove dovevano iniziare dei lavori in un’abitazione, quando, senza preavviso, è caduto a terra sotto gli occhi dei suoi colleghi. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione e la chiamata ai soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei soccorsi e la conferma del decesso. L’incidente è avvenuto intorno alle sette del mattino, quando è scattato l’allarme al NUE 112. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com