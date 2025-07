Pakistan piogge monsoniche colpiscono il Paese | un ospedale sommerso dall' acqua

Le piogge monsoniche che da giugno imperversano sul Pakistan hanno scatenato una crisi senza precedenti, sommergendo interi ospedali e provocando devastanti allagamenti. In Abbottabad, un ospedale ha subito un'invasione d'acqua, mettendo a rischio vite umane e sovraccaricando medici e volontari nel tentativo di salvare i pazienti. Questa emergenza evidenzia la fragilità delle infrastrutture e la crescente urgenza di interventi efficaci per affrontare il cambiamento climatico.

Le intense piogge monsoniche che colpiscono il Pakistan dal 26 giugno hanno causato gravi disagi in diverse regioni del Paese. Ad Abbottabad, l'ospedale locale è stato invaso dall'acqua, costringendo medici e volontari a evacuare i pazienti in condizioni critiche. Le precipitazioni hanno provocato allagamenti improvvisi, crolli di abitazioni e tetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, piogge monsoniche colpiscono il Paese: un ospedale sommerso dall'acqua

Pakistan, almeno 48 morti per le piogge monsoniche - Le piogge monsoniche stanno devastando il Pakistan, provocando almeno 48 vittime e lasciando oltre sessanta feriti, con particolare dramma tra i bambini.

Pakistan, inondazioni e frane per le piogge monsoniche: l'ospedale di Abbottabad allagato - Le forti piogge monsoniche che flagellano il Pakistan dal 26 giugno hanno provocato inondazioni improvvise, crolli di tetti e case. Si legge su repubblica.it

Almeno 38 morti per le piogge monsoniche in pakistan tra bambini e famiglie colpite duramente - Le piogge monsoniche in Pakistan hanno causato almeno 38 morti e oltre 60 feriti nelle province di Khyber Pakhtunkhwa, Punjab e Sindh, con gravi danni a case, infrastrutture e servizi essenziali. Lo riporta gaeta.it