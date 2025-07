Usa incendio in una fabbrica di fuochi d' artificio a Sacramento

Un incendio devastante ha coinvolto un magazzino di fuochi d'artificio a Esparto, nel nord della California, provocando un vasto incendio che ha divorato circa 80 acri di terreno. Grazie agli elicotteri dei notiziari, abbiamo assistito a immagini impressionanti di fiamme e colonne di fumo che si alzano nel cielo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’incendio ha evidenziato ancora una volta i rischi legati alla manipolazione di materiali esplosivi.

